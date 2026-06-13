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Mondiali 2026, furto di palloni e attrezzature nel ritiro dell’Inghilterra: indaga la Polizia
I preparativi dell'Inghilterra per la Coppa del Mondo sono stati disturbati da un furto di attrezzature prima che la squadra arrivasse sabato al suo centro di allenamento a Kansas City.
Secondo la Bbc, palloni e scarpe sono tra gli oggetti rubati a bordo dei veicoli, "alleggeriti" mentre portavano l'attrezzatura al centro di allenamento, lo Swope Soccer Village. "Stiamo indagando su un possibile furto di materiale in un veicolo della squadra arrivato a Kansas City questa sera con oggetti mancanti", ha detto al Daily Mail il dipartimento di polizia di Kansas City, negli Usa. Secondo la Bbc, due persone sono state arrestate in relazione a questo incidente.
La squadra inglese di Thomas Tuchel si allenerà per la prima volta allo Swope Soccer Village alle 17:00 locali, dopo aver lasciato il campo di allenamento in Florida. Mercoledì debutterà in Coppa del Mondo contro la Croazia, prima di affrontare Ghana e Panama nel gruppo L.
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