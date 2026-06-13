Secondo la Bbc, palloni e scarpe sono tra gli oggetti rubati a bordo dei veicoli, "alleggeriti" mentre portavano l'attrezzatura al centro di allenamento, lo Swope Soccer Village. "Stiamo indagando su un possibile furto di materiale in un veicolo della squadra arrivato a Kansas City questa sera con oggetti mancanti", ha detto al Daily Mail il dipartimento di polizia di Kansas City, negli Usa. Secondo la Bbc, due persone sono state arrestate in relazione a questo incidente.