Decidono il match i gol di Kylian Mbappé su assist di Olise, di Barcola su assist del milanista Rabiot e ancora di Mbappé con una conclusione dalla distanza nel finale; di Mbaye la rete dei senegalesi. Da segnalare che l'interista Marcus Thuram non è neanche subentrato: tutto il tempo in panchina per il centravanti nerazzurro. Il prossimo impegno per la Francia sarà contro l'Iraq.