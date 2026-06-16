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fcinter1908 nazionali Mondiali, la Francia vince 3-1 all’esordio col Senegal. Thuram tutto il tempo in panchina
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Mondiali, la Francia vince 3-1 all’esordio col Senegal. Thuram tutto il tempo in panchina
Vittoria all'esordio per la Francia: finisce 3-1 il match contro il Senegal. Per Marcus Thuram neanche un minuto in campo
Vittoria all'esordio per la Francia: finisce 3-1 il match contro il Senegal. Dopo un primo tempo nettamente sottotono, la squadra guidata dal ct Didier Deschamps nella ripresa fa tre reti agli avversari; nel finale gli ospiti provano ad accorciare le distanze, ma Mbappé chiude i conti.
Decidono il match i gol di Kylian Mbappé su assist di Olise, di Barcola su assist del milanista Rabiot e ancora di Mbappé con una conclusione dalla distanza nel finale; di Mbaye la rete dei senegalesi. Da segnalare che l'interista Marcus Thuram non è neanche subentrato: tutto il tempo in panchina per il centravanti nerazzurro. Il prossimo impegno per la Francia sarà contro l'Iraq.
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