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Mondiali, Taremi: “La FIFA ci ha detto che dobbiamo andar via, è tutto un disastro”

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Lo sfogo del capitano dell'Iran ed ex giocatore dell'Inter dopo il pareggio contro la Nuova Zelanda
Eva A. Provenzano
Eva A. Provenzano Caporedattore 

Il capitano dell'Iran Mehdi Taremi, ex attaccante dell'Inter, si è sfogato dopo la gara contro la Nuova Zelanda sul trattamento riservato dalla Fifa alla sua nazionale nelle ultime settimane.

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«La Fifa ci ha detto che dovevamo andarcene. Da programma dovevamo fare recupero al mattino, ritorno a Tijuana e poi ancora a Los Angeles. Ma ora dobbiamo tornare indietro», ha spiegato l'attaccante.

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«Non abbiamo i nostri media, non abbiamo il nostro presidente della federazione o il vice presidente e nessun membro dello staff che è importantissimo per noi, è tutto un disastro. Siamo qui per il calcio prima di tutto, siamo sempre dalla parte del nostro popolo e vogliamo che il calcio unisca il nostro popolo, fuori e dentro dall'Iran. A noi non importa delle questioni politiche. Giochiamo per tutti gli iraniani in ogni angolo del mondo e vogliamo unire il nostro popolo», ha aggiunto l'ex Inter.

(Fonte: gazzetta.it)

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