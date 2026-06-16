«Non abbiamo i nostri media, non abbiamo il nostro presidente della federazione o il vice presidente e nessun membro dello staff che è importantissimo per noi, è tutto un disastro. Siamo qui per il calcio prima di tutto, siamo sempre dalla parte del nostro popolo e vogliamo che il calcio unisca il nostro popolo, fuori e dentro dall'Iran. A noi non importa delle questioni politiche. Giochiamo per tutti gli iraniani in ogni angolo del mondo e vogliamo unire il nostro popolo», ha aggiunto l'ex Inter.