Il capitano dell'Iran Mehdi Taremi, ex attaccante dell'Inter, si è sfogato dopo la gara contro la Nuova Zelanda sul trattamento riservato dalla Fifa alla sua nazionale nelle ultime settimane.
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Mondiali, Taremi: “La FIFA ci ha detto che dobbiamo andar via, è tutto un disastro”
«La Fifa ci ha detto che dovevamo andarcene. Da programma dovevamo fare recupero al mattino, ritorno a Tijuana e poi ancora a Los Angeles. Ma ora dobbiamo tornare indietro», ha spiegato l'attaccante.
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«Non abbiamo i nostri media, non abbiamo il nostro presidente della federazione o il vice presidente e nessun membro dello staff che è importantissimo per noi, è tutto un disastro. Siamo qui per il calcio prima di tutto, siamo sempre dalla parte del nostro popolo e vogliamo che il calcio unisca il nostro popolo, fuori e dentro dall'Iran. A noi non importa delle questioni politiche. Giochiamo per tutti gli iraniani in ogni angolo del mondo e vogliamo unire il nostro popolo», ha aggiunto l'ex Inter.
(Fonte: gazzetta.it)
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