FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 nazionali Mondiali, Ibrahimovic una furia contro Rudi Garcia: “Scandaloso, vergognatevi”

nazionali

Mondiali, Ibrahimovic una furia contro Rudi Garcia: “Scandaloso, vergognatevi”

Mondiali, Ibrahimovic una furia contro Rudi Garcia: “Scandaloso, vergognatevi” - immagine 1
"Ritengo il ct responsabile di questa sconfitta". Tra le critiche piovute addosso a Rudi Garcia si fa sentire anche Zlatan Ibrahimovic
Redazione1908

"Ritengo il commissario tecnico responsabile di questa sconfitta". Tra le critiche piovute addosso a Rudi Garcia dopo l'eliminazione del Belgio si fa sentire anche quella di Zlatan Ibrahimovic, che in qualità di opinionista per Fox Sports durante i Mondiali, ha sparato a zero sul tecnico dei Diavoli Rossi: CONTINUA A LEGGERE

Leggi anche
Zazzaroni: “Mancini-Italia? Veto dei club, Marotta in particolare. Niente contro Conte...
Argentina, Scaloni: “O Lautaro o Alvarez. Ma gli sono grato perché…”

© RIPRODUZIONE RISERVATA