"Ritengo il commissario tecnico responsabile di questa sconfitta". Tra le critiche piovute addosso a Rudi Garcia dopo l'eliminazione del Belgio si fa sentire anche quella di Zlatan Ibrahimovic, che in qualità di opinionista per Fox Sports durante i Mondiali, ha sparato a zero sul tecnico dei Diavoli Rossi: CONTINUA A LEGGERE
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fcinter1908 nazionali Mondiali, Ibrahimovic una furia contro Rudi Garcia: “Scandaloso, vergognatevi”
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Mondiali, Ibrahimovic una furia contro Rudi Garcia: “Scandaloso, vergognatevi”
"Ritengo il ct responsabile di questa sconfitta". Tra le critiche piovute addosso a Rudi Garcia si fa sentire anche Zlatan Ibrahimovic
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