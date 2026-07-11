Un dilemma tattico che la Nazionale argentina si porta dietro da tempo. A poche ore dai quarti contro la Svizzera, Lionel Scaloni è tornato a parlare anche della coppia di suoi attaccanti che fa tanto discutere, nel bene e nel male. E la domanda è sempre identica: ma Lautaro Martinez e Julian Alvarez giocheranno insieme?
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Argentina, Scaloni: “O Lautaro o Alvarez. Ma gli sono grato perché…”
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La risposta è sempre la solita, pure quella. Non giocano contemporaneamente, specie dal primo minuto. Possono essere in campo insieme in alcune occasioni, come con l'Egitto, quando c'era da recuperare una partita che si era portata sul due a zero per gli avversari.
«Chi sceglierò accanto a Messi? Sia Lautaro che Alvarez hanno fatto cose positive. E hanno fatto più di quanto fosse loro dovere, soprattutto quando non avevano il possesso palla. Purtroppo, solo uno dei due gioca, a meno che non si trovino in campo contemporaneamente, come è successo l'altro giorno. Ma - ha spiegato il ct argentino - sono loro grato perché fanno un lavoro importante e sono instancabili anche quando la squadra perde il controllo del pallone. Purtroppo solo uno di loro giocherà, vedremo» .
(Fonte: minutouno.com)
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