Un dilemma tattico che la Nazionale argentina si porta dietro da tempo. A poche ore dai quarti contro la Svizzera , Lionel Scaloni è tornato a parlare anche della coppia di suoi attaccanti che fa tanto discutere, nel bene e nel male. E la domanda è sempre identica: ma Lautaro Martinez e Julian Alvarez giocheranno insieme?

«Chi sceglierò accanto a Messi? Sia Lautaro che Alvarez hanno fatto cose positive. E hanno fatto più di quanto fosse loro dovere, soprattutto quando non avevano il possesso palla. Purtroppo, solo uno dei due gioca, a meno che non si trovino in campo contemporaneamente, come è successo l'altro giorno. Ma - ha spiegato il ct argentino - sono loro grato perché fanno un lavoro importante e sono instancabili anche quando la squadra perde il controllo del pallone. Purtroppo solo uno di loro giocherà, vedremo» .