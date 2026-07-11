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fcinter1908 nazionali Argentina, Scaloni: “O Lautaro o Alvarez. Ma gli sono grato perché…”

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Argentina, Scaloni: “O Lautaro o Alvarez. Ma gli sono grato perché…”

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Il ct ha parlato del dilemma tattico che si porta dietro dall'inizio dei Mondiali e non solo: l'attaccante dell'Inter e quello dell'AM si contendono una maglia da titolare
Eva A. Provenzano
Eva A. Provenzano Caporedattore 

Un dilemma tattico che la Nazionale argentina si porta dietro da tempo. A poche ore dai quarti contro la Svizzera, Lionel Scaloni è tornato a parlare anche della coppia di suoi attaccanti che fa tanto discutere, nel bene e nel male. E la domanda è sempre identica: ma Lautaro Martinez e Julian Alvarez giocheranno insieme?

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La risposta è sempre la solita, pure quella. Non giocano contemporaneamente, specie dal primo minuto. Possono essere in campo insieme in alcune occasioni, come con l'Egitto, quando c'era da recuperare una partita che si era portata sul due a zero per gli avversari.

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«Chi sceglierò accanto a Messi? Sia Lautaro che Alvarez hanno fatto cose positive. E hanno fatto più di quanto fosse loro dovere, soprattutto quando non avevano il possesso palla. Purtroppo, solo uno dei due gioca, a meno che non si trovino in campo contemporaneamente, come è successo l'altro giorno. Ma - ha spiegato il ct argentino - sono loro grato perché fanno un lavoro importante e sono instancabili anche quando la squadra perde il controllo del pallone. Purtroppo solo uno di loro giocherà, vedremo» .

(Fonte: minutouno.com)

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