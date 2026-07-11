Il direttore del Corriere dello Sport ha detto la sua sulla Nazionale, sull'attesa per Maldini e sulla scelta del nuovo ct

Eva A. Provenzano Caporedattore 11 luglio 2026 (modifica il 11 luglio 2026 | 19:16)

"Mercato noioso, le squadre non sono ancora definite e c'è poca fibrillazione. Anche il Mondiale non dà grande fibrillazione. È un'estate meno divertente delle precedenti e speriamo sia il preludio ad un campionato migliore di quello che abbiamo appena vissuto. Sono due mesi che dicono che prima c'è da vendere". Così Ivan Zazzaroni ha parlato in generale del calcio italiano su 'Football Club',canale youtube del Corriere dello Sport.

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Così ha iniziato col parlare dell'Italia e delle prossime mosse di Malagò: «Dt? Lui punta molto su Maldini. Da venti giorni si parla di lui ma non ha ancora scelto la riserva. Era stato cercato anche da Gravina e impiegò circa 25 giorni per dire no. Sicuramente Maldini è un nome spendibile, ma non vorrei che fosse un'assicurazione sull'eventuale fallimento. È una mia sensazione anche perché i tempi stanno slittando, non so se c'è un ulltimatum. Paolo vuole carta bianca, sapere il nome dei convocati. Vuole tante cose che dal suo punto di vista sono anche giuste però non collimano con il lavoro del CT. Malagò vuole mettere Mancini ma c'è stato un veto da parte di alcuni club della Lega Calcio in particolare Marotta, anche se lui dice di no, anche Cairo, peraltro. E sono nate diatribe giornalistiche. Sembra una guerra a Conte. Mai fatta una guerra a Conte. Il presidente federale si deve scegliere l'allenatore. Se dovesse arrivare una spinta dai vari club che hanno loro interessi, sarebbe una pessima partenza», ha sottolineato.

-Non discutendo le qualità di Mancini, ma dopo l'addio servirebbero delle spiegazioni: mediaticamente si parte in salita?

Credo che tocchi a Mancini e non a Malagò dare delle spiegazioni. Malagò ha responsabilità della scelta, poi sarà Mancini a spiegare perché ha lasciato la Nazionale. Per molti è una questione di soldi e se lo avesse detto subito avrebbe risolto tante questioni. Noi per tre anni non ci siamo parlati. Spiegherà questa cosa, chiarirà molto bene e anche nei fatti. Mancini è anche l'ultimo che ha vinto facendo giocare l'Italia bene. Tanti giovani lanciati, alcuni non sono andati bene, ma sui giovani è andato a prendere Zaniolo che neanche giocava. Se dovesse essere presidente di un club prenderei Conte, se dovessi essere presidente della Federcalcio prenderei Mancini. Ma ribadisco: il presidente della FIGC deve prendere questa decisione in maniera autonoma e conoscendolo penso che lo farà.

-Perché tutto questo tempo si sta prendendo Maldini?

Perché non è convinto del ruolo, di venire a Roma. Ci sono tante cose. Da quando ha lasciato il calcio ha lavorato due anni: ha una grandissima immagine, meritata sul campo. Ma quel ruolo lo ha fatto due anni. Cosa fa il dt della Nazionale? Un capo delegazione, come era stato Vialli. Ma è un ruolo nuovo perché chiede un'operatività superiore. Non siamo contro la scelta Conte se è quella di Malagò. Sono contrario se la scelta Conte è fatta dai club.

(Fonte: canale youtube Corriere dello Sport)