Mondiali, la FIFA distribuirà 871 milioni alle 48 in gara: è record

Cifre da capogiro per le squadre che partecipano ai Mondiali. La Fifa distribuirà alle 48 in gara 871 milioni di dollari, in aumento del 15% rispetto all'edizione del Qatar e la maggiore della storia.

Come minimo ognuna della partecipanti riceverà 12,5 milioni di dollari per la partecipazione al torneo: 2,5 milioni a titolo di "contributo preparatorio" per ritiri, trasferte e logistica, oltre a 10 milioni per la sola qualificazione. Le due voci di spesa, riporta Fortune, sono salite di 1 milione rispetto alla precedente edizione del torneo anche per far fronte alla logistica più complessa con i Mondiali che si giocano negli Stati Uniti, in Canada e in Messico.