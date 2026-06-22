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Mondiali, la FIFA distribuirà 871 milioni alle 48 in gara: è record
Cifre da capogiro per le squadre che partecipano ai Mondiali. La Fifa distribuirà alle 48 in gara 871 milioni di dollari, in aumento del 15% rispetto all'edizione del Qatar e la maggiore della storia.
Come minimo ognuna della partecipanti riceverà 12,5 milioni di dollari per la partecipazione al torneo: 2,5 milioni a titolo di "contributo preparatorio" per ritiri, trasferte e logistica, oltre a 10 milioni per la sola qualificazione. Le due voci di spesa, riporta Fortune, sono salite di 1 milione rispetto alla precedente edizione del torneo anche per far fronte alla logistica più complessa con i Mondiali che si giocano negli Stati Uniti, in Canada e in Messico.
Oltre al compenso base, la Fifa sosterrà anche le squadre più piccole e con minori risorse economiche: l'organizzazione ha annunciato l'erogazione di ulteriori "sovvenzioni per le spese delle delegazioni e una maggiore assegnazione di biglietti alle squadre, per un totale di oltre 16 milioni di dollari". Alla vincitrice andranno poi 50 milioni di dollari, mentre chi si piazzerà al secondo posto ne riceverà 39.
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