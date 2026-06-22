L'attaccante titolare del Brasile di Ancelotti ha riportato un infortunio muscolare nella partita vinta contro Haiti

L'attaccante titolare del Brasile di Ancelotti ai mondiali 2026, Raphinha, ha riportato un infortunio muscolare nel corso della partita vinta contro Haiti per 3 a 0 venerdì a Philadelphia.

Lo riferisce la Federcalcio brasiliana (Cbf) in una nota in cui si afferma che "Raphinha si è sottoposto sabato a un esame diagnostico che ha confermato un infortunio muscolare nella parte posteriore della coscia destra". Non si fa riferimento a una data per il rientro del giocatore precisando solo che "seguirà un protocollo di trattamento intensivo, accompagnato dallo staff medico della nazionale brasiliana, con l'obiettivo di recuperare e tornare in campo il prima possibile".