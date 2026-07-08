La Svizzera vola ai quarti di finale del Mondiale e spezza un tabù lungo 72 anni: la nazionale elvetica non accedeva tra le prime otto del mondo dall’edizione casalinga del 1954.

Gli uomini di Murat Yakin superano la Colombia a Vancouver ai calci di rigore, dopo una gara non certamente emozionante e ricca di colpi di scena, ma all’insegna dell’equilibrio.

Le occasioni più importanti capitano a Lucumì (traversa nei supplementari) e Campaz da una parte e a Rieder e Ndoye dall’altra.