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Mondiali, la Svizzera vince ai rigori: Colombia KO, Lautaro contro Akanji ai quarti

Mondiali, la Svizzera vince ai rigori: Colombia KO, Lautaro contro Akanji ai quarti - immagine 1
Dopo lo 0-0 finale, la sfida dei quarti termina 4-3 ai rigori: ininfluente l'errore di Akanji nella serie finale dei penalty
Alessandro De Felice
Alessandro De Felice Redattore 

La Svizzera vola ai quarti di finale del Mondiale e spezza un tabù lungo 72 anni: la nazionale elvetica non accedeva tra le prime otto del mondo dall’edizione casalinga del 1954.

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Gli uomini di Murat Yakin superano la Colombia a Vancouver ai calci di rigore, dopo una gara non certamente emozionante e ricca di colpi di scena, ma all’insegna dell’equilibrio.

Le occasioni più importanti capitano a Lucumì (traversa nei supplementari) e Campaz da una parte e a Rieder e Ndoye dall’altra.

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Getty Images

Dal dischetto sbaglia il difensore dell’Inter Akanji, ma il suo errore non ha conseguenze: Kobel sale in cattedra e regala la vittoria alla Svizzera, che affronterà l’Argentina ai quarti di finale.

Sarà, dunque, Lautaro contro Akanji nel prossimo turno, con i due interisti che si sfideranno per un posto nella semifinale dei Mondiali.

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