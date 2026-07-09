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fcinter1908 nazionali Francia-Marocco, le formazioni ufficiali: Thuram parte dalla panchina

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Francia-Marocco, le formazioni ufficiali: Thuram parte dalla panchina

Francia-Marocco, le formazioni ufficiali: Thuram parte dalla panchina - immagine 1
Tra un'ora si gioco uno dei quarti di finale più interessanti del Mondiale: in campo scendono Francia e Marocco
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

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Tra un'ora si gioco uno dei quarti di finale più interessanti del Mondiale: in campo scendono Francia e Marocco.

Sono uscite le formazioni ufficiali della gara: l'unico interista del match è Marcus Thuram, che torna a disposizione e partirà in panchina nei Bleus.

Francia-Marocco, le formazioni ufficiali: Thuram parte dalla panchina- immagine 2
Getty Images

FRANCIA (4-2-3-1): Maignan; Kounde, Upamecano, Saliba, Digne; Kone, Rabiot; Dembele, Olise, Doue; Mbappe. Ct. Deschamps

MAROCCO (4-2-3-1): Bono; Hakimi, Diop, Mazraoui, Salah Eddine; El Aynaoui, Bouaddi; Diaz, Ounahi, Talbi; El Khannouss. Ct. Ouahbi

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