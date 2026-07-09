Francia-Marocco, le formazioni ufficiali: Thuram parte dalla panchina

Tra un'ora si gioco uno dei quarti di finale più interessanti del Mondiale: in campo scendono Francia e Marocco

Tra un'ora si gioco uno dei quarti di finale più interessanti del Mondiale: in campo scendono Francia e Marocco.

Sono uscite le formazioni ufficiali della gara: l'unico interista del match è Marcus Thuram, che torna a disposizione e partirà in panchina nei Bleus.