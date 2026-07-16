VIDEO / Marotta: "FIGC? Malagò autorevole e competente, era necessario uno così. La Serie A..."

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Giornate intense a Casa Italia: Giovanni Malagò, presidente della FIGC, insieme al direttore tecnico Paolo Maldini e all'advisor Leonardo, sta ancora valutando alcuni profili per decidere a chi affidare la panchina della Nazionale.

I candidati principali, secondo il Corriere della Sera, sono due: Andrea Pirlo e Roberto Mancini. Ma c'è anche una terza candidatura sullo sfondo: "Siamo alla short list, quell'espressione inglese che identifica un numero ristretto di persone entro le quali compiere una scelta. Anzi, la scelta. Quante? Due in primissima fila, Roberto Mancini e Andrea Pirlo. E un terzo nome di rincorsa, Antonio Conte, decisamente più sfumato rispetto ai primi due, ma che sarebbe sbagliato eliminare totalmente dalla corsa".

"Mancini e Pirlo sono lì che aspettano novità. Sanno perfettamente di essere in corsa. Il primo lo sa da mesi, il suo nome è venuto fuori pochi giorni la candidatura di Malagò a presidente federale e non può essere un caso. C'è chi sostiene, pur tra le forti smentite dei protagonisti, che i due abbiano a suo tempo già trovato un accordo: più di qualche conferma, in tal senso, è arrivata da chi frequenta in qualche modo la federazione, con tanto di dettagli forniti di un contratto da 2 milioni di euro più bonus all'anno.

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Non è un mistero che a Maldini piaccia il profilo di Pirlo, che già avrebbe voluto portare al Milan nel 2023 e al quale ora vorrebbe affidare la Nazionale. Tra i due c'è già stato più di un colloquio, la disponibilità di Pirlo in questo senso è totale: ora è a Dubai con lo United Fc, ma il contratto fino al 2027 non sarebbe un ostacolo per il rientro in Italia.

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Qui però si sta giocando anche una partita più larga, di cui certo andrà tenuto conto. Del famoso ostracismo della Lega di serie A nei confronti di Mancini s'è scritto e detto ampiamente, relativo ai modi bruschi con cui si chiuse l'avventura dell'allora ct nell'agosto 2023. Certo è che, dal punto di vista dell'opinione pubblica, non è che la candidatura di Pirlo abbia riscosso molto successo".