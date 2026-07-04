Lionel Scaloni, ct dell'Argentina, nel corso della conferenza stampa al termine del match contro Capo Verde ha risposto per l'ennesima volta alla domanda riguardante la possibile coesistenza in campo di tutte le sue stelle dell'attacco, da Leo Messi a Lautaro Martinez e Julian Alvarez: "L'allenatore è lì per trovare soluzioni e parliamo sempre di equilibrio: non è facile giocare con Messi, Lautaro e Julian contemporaneamente. Non è una scusa, avremmo avuto difficoltà a un certo punto della partita. Possono giocare insieme in certi momenti, ma oggi (ieri, ndr) abbiamo ritenuto che non fosse necessario".