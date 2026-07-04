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fcinter1908 nazionali Scaloni: “Messi, Lautaro e Alvarez insieme? Serve equilibrio, non è facile”

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Scaloni: “Messi, Lautaro e Alvarez insieme? Serve equilibrio, non è facile”

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Il ct dell'Argentina ha parlato in conferenza stampa della possibile coesistenza dei suoi principali attaccanti
Fabio Alampi Redattore 

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Lionel  Scaloni, ct dell'Argentina, nel corso della conferenza stampa al termine del match contro Capo Verde ha risposto per l'ennesima volta alla domanda riguardante la possibile coesistenza in campo di tutte le sue stelle dell'attacco, da Leo Messi a Lautaro Martinez e Julian Alvarez: "L'allenatore è lì per trovare soluzioni e parliamo sempre di equilibrio: non è facile giocare con Messi, Lautaro e Julian contemporaneamente. Non è una scusa, avremmo avuto difficoltà a un certo punto della partita. Possono giocare insieme in certi momenti, ma oggi (ieri, ndr) abbiamo ritenuto che non fosse necessario".

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