L'ex giocatore ed allenatore ha parlato dell'eliminazione della Nazionale tedesca ai Mondiali e ha chiesto al capitano di fare un passo indietro

Eva A. Provenzano Caporedattore 4 luglio 2026 (modifica il 4 luglio 2026 | 16:07)

Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Dietmar Hamann, ex calciatore tedesco, dopo l'addio ai Mondiali della Germania ha messo nel mirino il capitano della Nazionale, Kimmich. Nei panni di commentatore tv, l'allenatore ha detto nel podcast TOMorrow: «Kimmich ha ricoperto un ruolo di responsabilità per cinque tornei e ha fallito cinque volte. Non ha nulla a che vedere con lo scappare ma con l'assumersi le proprie responsabilità. Sarebbe un segnale importante da parte sua. Lo rispetterei immensamente».

Il cinquantaduenne ha aggiunto che una simile mossa da parte del giocatore del Bayern Monaco dimostrerebbe grande maturità. «Allora mi aspetto che un giocatore come lui, se è considerato un top player, si assuma le proprie responsabilità e dica: "Beh, è ​​stato meraviglioso qui. Grazie per il supporto. Ho dato il massimo». Hamann ha detto anche che Kimmich è un ottimo giocatore ma non è da considerarsi un top player.

E tra i giocatori che potrebbero sostituirlo in Nazionale ha menzionato Felix Nmecha del Borussia Dortmund, Angelo Stiller del Borussia Stoccarda, il compagno di squadra di Kimmich al Borussia Mönchengladbach Tom Bischof e il difensore Yann Bisseck dell'Inter. Il giocatore nerazzurro , nonostante una buona stagione, non è stato convocato da Nagelsmann per il Mondiale. Già nei giorni scorsi l'allenatore aveva detto: "Il ct non guarda le partite, avrebbe dovuto convocare il difensore nerazzurro, non è mai stato a Milano a vederlo".

(Fonte: aachener-zeitung.de)