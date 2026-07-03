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fcinter1908 news interviste Sucic deluso: “Gol annullato? L’arbitro non ha visto il tocco, non capisco. Ci aspettiamo…”

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Sucic deluso: “Gol annullato? L’arbitro non ha visto il tocco, non capisco. Ci aspettiamo…”

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Le parole del centrocampista nerazzurro dopo l'eliminazione della Croazia dal Mondiale contro il Portogallo
Daniele Vitiello
Daniele Vitiello Redattore/inviato 

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Era particolarmente rammaricato Petar Sucic al triplice fischio di Portogallo-Croazia. La sua nazionale è stata eliminata dal mondiale anche per un po' di sfortuna, soprattutto legata all'episodio controverso del gol annullato a Gvardiol in pienissimo recupero. Il motivo della decisione? Un tocco, praticamente impercettibile, di Matanovic che avrebbe messo in fuorigioco Pasalic, autore dell'assist. L'impatto sarebbe stato rilevato da un chip presente nel pallone.

Sucic deluso: “Gol annullato? L’arbitro non ha visto il tocco, non capisco. Ci aspettiamo…”- immagine 2
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Ne ha parlato anche il centrocampista dell'Inter in zona mista al triplice fischio: "L'arbitro ha detto di non aver visto il nostro attaccante toccare il pallone. Ha detto che c'era un sensore nel pallone e che ha preso la decisione basandosi su quello, ma non capisco il perché.

È davvero difficile da spiegare, ma ci aspettiamo che qualcuno ci dia una spiegazione, perché da quello che ho visto io, Matanović non ha toccato il pallone. Non lo so, oggi è andata così. La fortuna è stata dalla loro parte".

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