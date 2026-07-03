Le parole del centrocampista nerazzurro dopo l'eliminazione della Croazia dal Mondiale contro il Portogallo

Daniele Vitiello Redattore/inviato 3 luglio 2026 (modifica il 3 luglio 2026 | 10:59)

Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Era particolarmente rammaricato Petar Sucic al triplice fischio di Portogallo-Croazia. La sua nazionale è stata eliminata dal mondiale anche per un po' di sfortuna, soprattutto legata all'episodio controverso del gol annullato a Gvardiol in pienissimo recupero. Il motivo della decisione? Un tocco, praticamente impercettibile, di Matanovic che avrebbe messo in fuorigioco Pasalic, autore dell'assist. L'impatto sarebbe stato rilevato da un chip presente nel pallone.

Ne ha parlato anche il centrocampista dell'Inter in zona mista al triplice fischio: "L'arbitro ha detto di non aver visto il nostro attaccante toccare il pallone. Ha detto che c'era un sensore nel pallone e che ha preso la decisione basandosi su quello, ma non capisco il perché.

È davvero difficile da spiegare, ma ci aspettiamo che qualcuno ci dia una spiegazione, perché da quello che ho visto io, Matanović non ha toccato il pallone. Non lo so, oggi è andata così. La fortuna è stata dalla loro parte".