Era insieme al resto della Francia che ieri ha affrontato il Paraguay a Filadelfia anche se non era a disposizione per un problema muscolare. L'attaccante dell'Inter, Marcus Thuram, a a fine partita è passato dalla mixed zone ed è stato intercettato dai microfoni dell'inviato di Skysport.

"Dice un abbraccio all'Inter - ha spiegato l'inviato - e io l'ho letta come a dire state tranquilli tifosi interisti, sto bene. Perché sai, salta una partita e anche un'altra, arrivano notizie su infortuni. Al di là del fatto che forse non giocherebbe neanche titolare e farebbe fatica a trovare anche minuti dalla panchina. Quel 'un abbraccio all'Inter' l'ho pensato come un voler tranquillizzare i tifosi nerazzurri che magari si stanno chiedendo come sta a livello muscolare e che magari ha un problema che si trascina in campionato".