FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 nazionali Thuram: “Sto bene, torno alla prossima”. Poi il saluto all’Inter e ai tifosi per…

nazionali

Thuram: “Sto bene, torno alla prossima”. Poi il saluto all’Inter e ai tifosi per…

Thuram: “Sto bene, torno alla prossima”. Poi il saluto all’Inter e ai tifosi per… - immagine 1
Il giocatore nerazzurro, che era a Filadelfia con il resto della Francia anche se non ha giocato per infortunio, rassicura i tifosi nerazzurri sulle sue condizioni
Eva A. Provenzano
Eva A. Provenzano Caporedattore 

Era insieme al resto della Franciache ieri ha affrontato il Paraguay a Filadelfia anche se non era a disposizione per un problema muscolare. L'attaccante dell'Inter, Marcus Thuram, a a fine partita è passato dalla mixed zone ed è stato intercettato dai microfoni dell'inviato di Skysport.

Thuram: “Sto bene, torno alla prossima”. Poi il saluto all’Inter e ai tifosi per…- immagine 2
Instagram @thuram

Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

-Mi dici solo come stai, Marcus? 

Sto bene, sto bene.

-Stai meglio, stai recuperando? Alla prossima torni? 

Sì, sì.

Thuram: “Sto bene, torno alla prossima”. Poi il saluto all’Inter e ai tifosi per…- immagine 3
Getty Images

-In bocca al lupo... 

Un abbraccio all'Inter. 

"Dice un abbraccio all'Inter - ha spiegato l'inviato - e io l'ho letta come a dire state tranquilli tifosi interisti, sto bene. Perché sai, salta una partita e anche un'altra, arrivano notizie su infortuni. Al di là del fatto che forse non giocherebbe neanche titolare e farebbe fatica a trovare anche minuti dalla panchina. Quel 'un abbraccio all'Inter' l'ho pensato come un voler tranquillizzare i tifosi nerazzurri che magari si stanno chiedendo come sta a livello muscolare e che magari ha un problema che si trascina in campionato".

(F0nte: Skysport)  

Leggi anche
In Italia occhi sull’Argentina: “Da solo Messi non basta. Lautaro deludentissimo”
Mondiali 2026, alla Francia basta Mbappé: Paraguay ko, Bleus ai quarti

© RIPRODUZIONE RISERVATA