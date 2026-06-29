Thuram infortunato, le ultime dal ritiro della Francia: oggi la decisione

Il giocatore nerazzurro non ha avuto molto spazio al Mondiale e rischia di saltare i sedicesimi contro la Svezia

Eva A. Provenzano Caporedattore 29 giugno 2026 (modifica il 29 giugno 2026 | 13:46)

L'attacco di Didier Deschamps è da sogno ed era noto. Mbappé, Dembélé, Olise, Doué, Barcola, Cherki, Akliouche e Mateta sono i giocatori della Francia impegnati al Mondiale e Marcus Thuram sapeva non sarebbe stato semplice ritagliarsi spazio. Aveva giocato solo un minuto nella partita con l'Iraq poi tutto si è complicato per un infortunio muscolare rimediato in allenamento dopo la gara contro la Norvegia e adesso è a rischio la partecipazione ai sedicesimi di finale contro la Svezia.

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La Francia gioca al New York/New Jersey Stadium di East Rutherford domani quando in Italia saranno le 23. Le ultime che arrivano dal ritiro della Nazionale francese parlano di un forfait per il giocatore dell'Inter che si è stirato il polpaccio. "Questo infortunio va gestito con attenzione, data la fragilità di questo muscolo, e potrebbe indurre il ct a non correre rischi con l'attaccante dell'Inter, soprattutto considerando che i Bleus hanno una rosa ampia e i loro titolari sono in ottima forma", si legge sulla versione francese di goal.com.

Se durante l'allenamento di oggi l'attaccante nerazzurro non dovesse riuscire ad allenarsi normalmente e se continuasse a manifestare dolore al polpaccio, lo staff medico della Nazionale preferirebbe non correre rischi e non affretterà il suo recupero. Ritornerebbe quindi in campo agli eventuali ottavi che la vincente di Francia-Svezia giocherà contro la vincente tra Germania e Paraguay che si giocherò il 4 luglio.

(Fonte: goal.com/fr)