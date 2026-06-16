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UFFICIALE – Clamoroso ai Mondiali: ex Inter esonerato dopo la prima partita, i dettagli

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L'ex nerazzurro Lamouchi esonerato dopo il K.O con la Svezia: Lo ha annunciato oggi la federazione in diretta televisiva nazionale
Alessandro De Felice
Alessandro De Felice Redattore 

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La Tunisia, in risposta alla pesante sconfitta per 5-1 subita contro la Svezia ai Mondiali di calcio 2026, ha esonerato il commissario tecnico Sabri Lamouchi e lo ha sostituito con il francese Hervé Renard.

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Lo ha annunciato oggi la federazione in diretta televisiva nazionale.

Renard ha guidato l'Arabia Saudita alla sorprendente vittoria contro l'Argentina, poi vincitrice del torneo, ai Mondiali del 2022 in Qatar e da allora ha allenato la nazionale femminile francese.

(Fonte: ANSA)

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