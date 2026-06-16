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fcinter1908 nazionali UFFICIALE – Clamoroso ai Mondiali: ex Inter esonerato dopo la prima partita, i dettagli
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UFFICIALE – Clamoroso ai Mondiali: ex Inter esonerato dopo la prima partita, i dettagli
L'ex nerazzurro Lamouchi esonerato dopo il K.O con la Svezia: Lo ha annunciato oggi la federazione in diretta televisiva nazionale
La Tunisia, in risposta alla pesante sconfitta per 5-1 subita contro la Svezia ai Mondiali di calcio 2026, ha esonerato il commissario tecnico Sabri Lamouchi e lo ha sostituito con il francese Hervé Renard.
Lo ha annunciato oggi la federazione in diretta televisiva nazionale.
Renard ha guidato l'Arabia Saudita alla sorprendente vittoria contro l'Argentina, poi vincitrice del torneo, ai Mondiali del 2022 in Qatar e da allora ha allenato la nazionale femminile francese.
(Fonte: ANSA)
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