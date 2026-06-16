L'ex nerazzurro Lamouchi esonerato dopo il K.O con la Svezia: Lo ha annunciato oggi la federazione in diretta televisiva nazionale

La Tunisia, in risposta alla pesante sconfitta per 5-1 subita contro la Svezia ai Mondiali di calcio 2026, ha esonerato il commissario tecnico Sabri Lamouchi e lo ha sostituito con il francese Hervé Renard.