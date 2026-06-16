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Mondiali, Argentina pronta all’esordio: Lautaro in vantaggio su Julian Alvarez, le ultime

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Il capitano e attaccante dell'Inter favorito per una maglia dal primo minuto contro l'Algeria all'esordio ai Mondiali
Alessandro De Felice
Alessandro De Felice Redattore 

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A Kansas City sono attesi ventimila argentini per la sfida d’esordio della Seleccion campione in carica. L’Argentina di Lionel Scaloni affronta l’Algeria nella prima gara dei Mondiali 2026.

Come riferisce La Gazzetta dello Sport, nell’undici di partenza dell’Albiceleste potrebbe esserci il capitano dell’Inter, Lautaro Martinez:

Mondiali, Argentina pronta all’esordio: Lautaro in vantaggio su Julian Alvarez, le ultime- immagine 2
Dal profilo Instagram di Lautaro Martinez

“il ct Lionel Scaloni, 48 anni, ha effettuato le ultime prove tattiche che potrebbero premiare l’interista Lautaro Martinez come partner di Messi nel debutto contro l’Algeria questa notte. Il capitano dell’Inter è in vantaggio su Julian Alvarez dell’Atletico Madrid perché sta molto meglio: il collega ha dovuto convivere con un problema alla caviglia fino a pochi giorni fa”.

Mondiali, Argentina pronta all’esordio: Lautaro in vantaggio su Julian Alvarez, le ultime- immagine 3
Getty Images

La Rosea sottolinea le grandi aspettative nutrite in patria nei confronti di Nico Paz:

“Dopo questo Mondiale americano, l’Argentina avvierà un ricambio generazionale, sperando che Nico Paz e lo stesso Barco possano costruire un grande futuro”.

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