“il ct Lionel Scaloni, 48 anni, ha effettuato le ultime prove tattiche che potrebbero premiare l’interista Lautaro Martinez come partner di Messi nel debutto contro l’Algeria questa notte. Il capitano dell’Inter è in vantaggio su Julian Alvarez dell’Atletico Madrid perché sta molto meglio: il collega ha dovuto convivere con un problema alla caviglia fino a pochi giorni fa”.