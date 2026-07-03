Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui
nazionali
Mondiali, Unai Simon batte il record di Zenga. L’ex Inter: “Ma di noi portieri non…”
Il portiere della Spagna Unai Simon ha battuto il record di imbattibilità di Walter Zenga, un primato che l'ex Inter deteneva dai Mondiali del 1990 per un totale di 517' senza subire gol. L'estremo difensore spagnolo si è spinto fino a 519', striscia aperta per nel precedente Mondiale a differenza di quello di Zenga, conquistato solo in un'unica rassegna.
Presente negli studi della TV svizzera RSI, Zenga ha commentato proprio il primato perso: "I record sono fatti per essere battuti in tutti gli sport. Prima o poi doveva succedere. Sono felice di aver mantenuto questo record per 36 anni e comunque io l'ho stabilito in una singola edizione di un Mondiale"
"Però è un record che non viene mai ricordato da nessuno in Italia, perché non gliene frega niente a nessuno. Noi portieri abbiamo questa cosa addosso, il record di imbattibilità è sempre messo un po' in secondo piano. Se uno invece fa 10-12 gol, allora tutti dicono 'Ah, il record di gol'. Di noi portieri non se ne parla mai"
© RIPRODUZIONE RISERVATA