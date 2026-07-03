Mondiali, Unai Simon batte il record di Zenga. L’ex Inter: “Ma di noi portieri non…”

Il portiere della Spagna Unai Simon ha battuto il record di imbattibilità di Walter Zenga , un primato che l'ex Inter deteneva dai Mondiali del 1990 per un totale di 517' senza subire gol. L'estremo difensore spagnolo si è spinto fino a 519', striscia aperta per nel precedente Mondiale a differenza di quello di Zenga, conquistato solo in un'unica rassegna.

Presente negli studi della TV svizzera RSI, Zenga ha commentato proprio il primato perso: "I record sono fatti per essere battuti in tutti gli sport. Prima o poi doveva succedere. Sono felice di aver mantenuto questo record per 36 anni e comunque io l'ho stabilito in una singola edizione di un Mondiale"