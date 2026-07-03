L'ex nerazzurro ha parlato della possibilità, a 37 anni di poter lasciare la Croazia, e ha fatto una promessa

Eva A. Provenzano Caporedattore 3 luglio 2026 (modifica il 3 luglio 2026 | 21:46)

Dopo l'eliminazione della Croazia per mano del Portogallo al Mondiale che ha suscitato tante polemiche, l'ex Inter Ivan Perisic si è presentato davanti ai microfoni dei media croati e ha prima analizzato la sconfitta e poi parlato della sua possibile permanenza in Nazionale.

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«Dobbiamo dimenticare tutto, mettere tutto alle spalle e vedere cosa ci sarà di nuovo tra un mese. Dobbiamo prepararci per la stagione che verrà», ha detto alla fine della gara l'ex nerazzurro.

E quanto alla sua permanenza in Nazionale a 37 anni dice: «Spero di restare. Non ho l'età per poter dire con certezza al 100% che continuerò, ma finché non ci saranno infortuni, finché sarò in salute e finché potrò fare la differenza in campo, come ho fatto in questo torneo, penso che resterò qui. Cosa succederà domani, non lo so, ma so che lavorerò per essere al massimo della forma. Questo è tutto ciò che posso promettere», ha detto.

(Fonte: tportal.hr)