L'ex attaccante nerazzurro dice addio alla maglia dell'Austria: contro la Spagna ha giocato la sua ultima partita. E ha parlato dei suoi due ex compagni all'Inter

Eva A. Provenzano Caporedattore 3 luglio 2026 (modifica il 3 luglio 2026 | 21:02)

Marko Arnautovic dce addio alla Nazionale austriaca. Lo fa dopo la sconfitta al Mondiale con la Spagna per tre a zero. Lo ha annunciato il giocatore stesso che ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la partita.

«Mentalmente non sto bene perché siamo stati eliminati - ha detto l'ex attaccante nerazzurro - e anche perché chiudo con la Nazionale e questo mi fa ancora più male dell'eliminazione. Se è stata la mia ultima partita con l'Austria? Sì. Dedica particolare? No. Siamo stati qui dopo 28 anni e sono orgoglioso di aver giocato questo Mondiali. Ora il torneo per noi è finito contro una Spagna che è fortissima e che potrebbe essere una delle vincitrici. Sono orgoglioso per come abbiamo giocato. Ci provo a stare bene fisicamente ma si sente che ho 37 anni in campo. Posso giocare ancora non è un problema».

«Visti Messi e Yamal? Eravamo concentrati sul nostro gioco e sul nostro Mondiale. Ma Messi è Messi: ha 38 anni ma si vede come gioca, sembra abbia 28 anni e ha una carriera lunga, è un fenomeno, tra i migliori al mondo e gli auguro il meglio, di stare bene e auguro a Spagna e Argentina di fare bene», ha aggiunto.

Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

«Messaggi dall'Italia? Ho parlato con Marcus (Thuram.ndr) e anche con Hakan (Calhanoglu.ndr) e abbiamo un po' scherzato, gli scherzi tra noi non posso ripeterli però. Anche Calha è uscito dai Mondiali e mi dispiace molto. C'è ancora uno dei miei amici al Mondiale che è Marcus e gli auguro di vincere il torneo», ha concluso l'attaccante.

(Fonte: DAZN)