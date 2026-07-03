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fcinter1908 nazionali Arnautovic: “Nazionale, addio. Thuram unico amico ora al Mondiale. Non posso ripetere…”

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Arnautovic: “Nazionale, addio. Thuram unico amico ora al Mondiale. Non posso ripetere…”

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L'ex attaccante nerazzurro dice addio alla maglia dell'Austria: contro la Spagna ha giocato la sua ultima partita. E ha parlato dei suoi due ex compagni all'Inter
Eva A. Provenzano
Eva A. Provenzano Caporedattore 

Marko Arnautovic dce addio alla Nazionale austriaca. Lo fa dopo la sconfitta al Mondiale con la Spagna per tre a zero. Lo ha annunciato il giocatore stesso che ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la partita.

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Getty Images

«Mentalmente non sto bene perché siamo stati eliminati - ha detto l'ex attaccante nerazzurro - e anche perché chiudo con la Nazionale e questo mi fa ancora più male dell'eliminazione. Se è stata la mia ultima partita con l'Austria? Sì. Dedica particolare? No. Siamo stati qui dopo 28 anni e sono orgoglioso di aver  giocato questo Mondiali. Ora il torneo per noi è finito contro una Spagna che è fortissima e che potrebbe essere una delle vincitrici. Sono orgoglioso per come abbiamo giocato. Ci provo a stare bene fisicamente ma si sente che ho 37 anni in campo. Posso giocare ancora non è un problema». 

«Visti Messi e Yamal? Eravamo concentrati sul nostro gioco e sul nostro Mondiale. Ma Messi è Messi: ha 38 anni ma si vede come gioca, sembra abbia 28 anni e ha una carriera lunga, è un fenomeno, tra i migliori al mondo e gli auguro il meglio, di stare bene e auguro a Spagna e Argentina di fare bene», ha aggiunto.

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«Messaggi dall'Italia? Ho parlato con Marcus (Thuram.ndr) e anche con Hakan (Calhanoglu.ndr) e abbiamo un po' scherzato, gli scherzi tra noi non posso ripeterli però. Anche Calha è uscito dai Mondiali e mi dispiace molto. C'è ancora uno dei miei amici al Mondiale che è Marcus e gli auguro di vincere il torneo», ha concluso l'attaccante.

(Fonte: DAZN)

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