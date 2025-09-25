In merito alle eterna e tribolata vicenda di San Siro si è espresso anche Andrea Abodi , ministro per lo Sport e i Giovani: "Il nuovo San Siro? C'è grande consapevolezza da parte di tutti. C'è stata chiarezza da parte della Uefa. Mi auguro che il nuovo San Siro nasca, tutto il sistema sportivo ne beneficerebbe. Una città olimpica credo che si debba predisporre con la qualità delle infrastrutture".

Lasciare lo sport indietro?

"In questi giorni stiamo parlando in maniera concreta, la giunta ha approvato una delibera che verrà discussa lunedì in consiglio comunale e diventerà o un punto di partenza o punto d'arrivo. Il consiglio potrà scegliere se consentire l'ammodernamento dell'elemento più visibile delle infrastrutture milanesi o se lasciare lo sport indietro", ha dichiarato Andrea Abodi, ministro per lo Sport e i Giovani, a margine della conferenza stampa di presentazione della prima edizione della mezza maratona di Viterbo.