Ciccio Graziani, ospite alla Domenica Sportiva, ha commentato brevemente la sconfitta dell'Inter con l'Udinese: "L'Inter non è riuscita a segnare nei minuti finali con 4 attaccanti? Logico, in quel caso saltano tutti gli schemi. Quando devi recuperare la partita vai a implementare la fase offensiva e rischi magari nella fase difensiva sulle ripartenze. L'unica cosa sulla quale sono in disaccordo con Chivu è che alcuni cambi li avrei fatti qualche minuto prima. All'83' hai poco tempo per incidere sulla partita".