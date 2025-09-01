FC Inter 1908
Ciccio Graziani su Inter-Udinese: “L’unica cosa sulla quale sono in disaccordo con Chivu è…”

Il commento dell'ex giocatore alla Domenica Sportiva
Ciccio Graziani, ospite alla Domenica Sportiva, ha commentato brevemente la sconfitta dell'Inter con l'Udinese: "L'Inter non è riuscita a segnare nei minuti finali con 4 attaccanti? Logico, in quel caso saltano tutti gli schemi. Quando devi recuperare la partita vai a implementare la fase offensiva e rischi magari nella fase difensiva sulle ripartenze. L'unica cosa sulla quale sono in disaccordo con Chivu è che alcuni cambi li avrei fatti qualche minuto prima. All'83' hai poco tempo per incidere sulla partita".

 

 

