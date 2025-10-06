Il calcio è tutto e niente

Almeyda ha rivelato che, dopo la partita, ha trovato "80 messaggi". "Nessuno pensava che potessimo battere il Barça in questo modo, ma questo è il calcio. Oggi mi sono trovato 80 messaggi, a che scopo? So dove voglio arrivare, sono felice per il gruppo e per i tifosi, che da tempo non provavano una gioia simile. Serenità“, ha sottolineato l'argentino ripetendo più volte che ”una vittoria non mi cambia la vita", anche se ha ammesso, ai media ufficiali del Siviglia, che è difficile non emozionarsi in questo tipo di partite. “Dobbiamo continuare con questa unione, mi sono emozionato dall'esterno. I nostri tifosi avevano bisogno di felicità, gliel'abbiamo data, l'abbiamo data a noi stessi e siamo una famiglia sportiva, remiamo tutti nella stessa direzione. I tifosi apprezzano lo sforzo di tutti e finché daremo risultati saranno contenti. È impressionante”, ha confessato.