Le conferenze stampa di Matías Almeyda sono sotto i riflettori per le riflessioni che l'ex calciatore dell'Inter condivide con i giornalisti. Uno modo di sentire il calcio che ridimensiona gli isterismi. Dopo aver battuto il Barcellona 4-1 con il suo Siviglia, Matias ha voluto rimarcare un messaggio per dare il giusto valore alla vittoria.
Ex Inter, Almeyda dopo aver battuto il Barcellona: “80 messaggi sul telefono: mi chiedo…”
Il calcio è tutto e niente—
Almeyda ha rivelato che, dopo la partita, ha trovato "80 messaggi". "Nessuno pensava che potessimo battere il Barça in questo modo, ma questo è il calcio. Oggi mi sono trovato 80 messaggi, a che scopo? So dove voglio arrivare, sono felice per il gruppo e per i tifosi, che da tempo non provavano una gioia simile. Serenità“, ha sottolineato l'argentino ripetendo più volte che ”una vittoria non mi cambia la vita", anche se ha ammesso, ai media ufficiali del Siviglia, che è difficile non emozionarsi in questo tipo di partite. “Dobbiamo continuare con questa unione, mi sono emozionato dall'esterno. I nostri tifosi avevano bisogno di felicità, gliel'abbiamo data, l'abbiamo data a noi stessi e siamo una famiglia sportiva, remiamo tutti nella stessa direzione. I tifosi apprezzano lo sforzo di tutti e finché daremo risultati saranno contenti. È impressionante”, ha confessato.
Almeyda, però, ama tenere i piedi per terra: "Credo nei calciatori, in quello che facciamo ogni giorno. In alcune partite abbiamo mostrato cose positive, a Vallecas abbiamo vinto senza giocare bene e con il Barça bisognava fare una partita perfetta. Se ti distrai un secondo, ti segnano. Dobbiamo andare avanti, goderci questi momenti, perché erano dieci anni che non battevamo il Barcellona. È tantissimo e allo stesso tempo è niente. Con questo atteggiamento e questa voglia, si otterranno cose importanti".
