Alla fine della partita finita tre a tre tanta tensione durante la conferenza stampa dell'allenatore granata

Eva A. Provenzano Caporedattore 4 ottobre 2025 (modifica il 4 ottobre 2025 | 23:08)

La partita tra Lazio e Torino è finita tre a tre e alla fine c'è stata qualche tensione di troppo. Una tensione che si è estesa anche alla sala stampa, durante la conferenza dell'allenatore del Toro, Marco Baroni, con due cronisti che si sarebbero scontrati in maniera accesa.

Stando a quanto riporta il Corriere dello Sport un giornalista avrebbe riso alla domanda di un collega "sull'ottima prestazione del Torino" ma l'allenatore avrebbe colto tutto e prima di rispondere alla domanda ha detto: «Perdonami, ma sentire e vedere ridere delle persone davanti a te mentre stai facendo una domanda non è una cosa bella, mi porta via l'attenzione. State sereni, io sono uno tosto, che non molla, che sa benissimo le difficoltà che incontrerà ma tutto questo mi dà un'energia che voi non immaginate neanche».

Anche se la conferenza stampa è andata avanti, i due giornalisti avrebbero iniziato a discutere e sarebbe stato necessario l'intervento degli steward per evitare che la situazione degenerasse. L'allenatore del Toro vede tutta la scena e si arrabbia: «Voi non mi conoscete e state mancando di rispetto a me, agli altri giornalisti e alla vostra categoria». L'ex tecnico della Lazio lascia la conferenza stampa e i due continuano ancora, poi torna in qualche modo la calma.

(Fonte: Corriere dello Sport)