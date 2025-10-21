FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 news Bergonzi sul rigore concesso al Milan: “Che errore, Abisso. Non posso accettare che il Var…”

news

Bergonzi sul rigore concesso al Milan: “Che errore, Abisso. Non posso accettare che il Var…”

Bergonzi sul rigore concesso al Milan: “Che errore, Abisso. Non posso accettare che il Var…” - immagine 1
L'ex arbitro ha puntato il dito contro la direzione di gara di Milan-Fiorentina
Redazione1908

Il rigore concesso al Milan nella sfida di campionato contro la Fiorentina continua a far discutere. Negli studi della Domenica Sportiva il dibattito è acceso e uniforme nel ribadire che l'episodio meritava un giudizio diverso. E diversi - secondo gli addetti ai lavori - sono stati gli errori del direttore di gara, Livio Marinelli, e del Var (Abisso). Paolo Bergonzi ha analizzato la moviola ed espresso il suo parere.

Bergonzi sul rigore concesso al Milan: “Che errore, Abisso. Non posso accettare che il Var…” - immagine 1
Bergonzi sul rigore concesso al Milan: &#8220;Che errore, Abisso. Non posso accettare che il Var&#8230;&#8221;

La moviola della DS

—  

Ecco come Paolo Bergonzi ha analizzato l'episodio discusso, puntando il dito sulla "simulazione" di Gimenez: "Per me questo non è mai calcio di rigore. Come può intervenire il Var in una situazione del genere? Non possiamo giudicarlo come chiaro ed evidente errore. L'unico che può capirlo è il direttore di gara perché è piazzato benissimo. A mio giudizio non è rigore e la cosa che non accetto nella maniera più assoluta è che il Var abbia invaso la sfera di competenza dell'arbitraggio. Il Var non può intervenire in queste situazioni. L'arbitro ha capito che la manata è poca roba, ma fai giocare. Il Var invade una roba che non è sua. Grossissimo errore di Abisso. Quando il giocatore si tocca la faccia è proprio lì che si capisce che non c'era niente". 

(Domenica Sportiva)

 

Leggi anche
Messi lancia la prima edizione della “Messi Cup”: invitate 8 big, c’è...
GdS – Italia-Israele, Esposito non sarà titolare. Ecco i tre motivi di Gattuso

© RIPRODUZIONE RISERVATA