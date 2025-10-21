Il rigore concesso al Milan nella sfida di campionato contro la Fiorentina continua a far discutere. Negli studi della Domenica Sportiva il dibattito è acceso e uniforme nel ribadire che l'episodio meritava un giudizio diverso. E diversi - secondo gli addetti ai lavori - sono stati gli errori del direttore di gara, Livio Marinelli , e del Var ( Abisso ). Paolo Bergonzi ha analizzato la moviola ed espresso il suo parere.

La moviola della DS

Ecco come Paolo Bergonzi ha analizzato l'episodio discusso, puntando il dito sulla "simulazione" di Gimenez: "Per me questo non è mai calcio di rigore. Come può intervenire il Var in una situazione del genere? Non possiamo giudicarlo come chiaro ed evidente errore. L'unico che può capirlo è il direttore di gara perché è piazzato benissimo. A mio giudizio non è rigore e la cosa che non accetto nella maniera più assoluta è che il Var abbia invaso la sfera di competenza dell'arbitraggio. Il Var non può intervenire in queste situazioni. L'arbitro ha capito che la manata è poca roba, ma fai giocare. Il Var invade una roba che non è sua. Grossissimo errore di Abisso. Quando il giocatore si tocca la faccia è proprio lì che si capisce che non c'era niente".