Messi lancia la prima edizione della “Messi Cup”: invitate 8 big, c’è l’Inter. Dettagli e date

L'Inter è stata invitata alla Messi Cup che si disputerà a Miami nel mese di dicembre: ecco di cosa si tratta

Matteo Pifferi Redattore 15 ottobre - 14:22

L'Inter è stata invitata alla Messi Cup che si disputerà a Miami nel mese di dicembre, dal 9 al 14. Si tratta della prima edizione della manifestazione che riguarda l'Under 16 e vi prenderanno parte alcuni dei club più prestigiosi al mondo.

"La Coppa Messi sarà un nuovo concetto di calcio giovanile, che unirà sport e intrattenimento per giovani e adulti. La sua missione è generare valore a lungo termine per gli atleti durante lo sviluppo della loro carriera", spiega Marca.

Il torneo vedrà la partecipazione di otto club di caratura mondiale: Inter Miami, Barcellona, ​​Manchester City, River Plate, Inter, Newell's Old Boys, Atlético Madrid e Chelsea. Nell'arco di sei giorni, queste squadre giocheranno un totale di 18 partite in alcuni degli stadi più iconici di Miami, tra cui il Chase Stadium dell'Inter Miami CF. Ci sarà anche un summit, con sede al Faena Forum, riguardante proprio lo sviluppo e il rendimento dei settori giovanili.

Messi Cup: regolamento e dettagli — Ma come funziona la Messi Cup? Il format prevede la divisione delle otto squadre in due gironi da quattro in una fase a gironi all'italiana nei primi tre giorni, con gli incroci in semifinale in base alla posizione finale nel girone. L'ultimo giorno è quello delle finali, prima quella per il terzo posto e poi la finalissima: entrambe si giocheranno al Chase Stadium, lo stadio dell'Inter Miami.

"La Coppa Messi è il punto d'incontro tra il calcio di oggi e i giocatori di domani", ha affermato Tim Pastore, CEO di 525 Rosario, produttore della manifestazione. "È un'opportunità per celebrare il talento, la cultura e la comunità, creando eredità e legami che dureranno oltre il campo".

(Marca)