news

GdS – Italia-Israele, Esposito non sarà titolare. Ecco i tre motivi di Gattuso - immagine 1
Questa sera torna a giocare la Nazionale italiana e il giocatore nerazzurro partirà dalla panchina
Eva A. Provenzano
Eva A. Provenzano Caporedattore 

La Gazzetta dello Sport parla di una sensazione sulla formazione titolare dell'Italia che questa sera sfiderà Israele a Udine. "Sono sensazioni, ma Pio Esposito stasera partirà dalla panchina, lasciando a Raspadori il ruolo di compagno (di gol) di Retegui", si legge sulla rosea.

Pio Esposito
Getty

Tre motivi

—  

Gattuso non sta pensando di rinnegare l'idea della doppia punta che si è vista nelle sue prime uscite con la Nazionale, sta facendo valutazioni extratattiche. "Intanto Kean non è ancora sostituibile nel suo ruolo di attaccante totale, a tutto campo, neanche da Esposito. Poi c’è la necessità di una punta di grande velocità tra i difensori israeliani sicuramente non agilissimi", spiega il quotidiano.

"L’identikit corrisponde a Raspadori che, giusto un anno fa sempre a Udine contro Israele, fu la chiave di volta per squarciare la difesa con i suoi rientri da 10 e gli scatti in avanti da centometrista. Infine, il ct sta valutando i “numeri” di Esposito che non è abituato a due impegni in 72 ore. L’interista avrà spazio nel secondo tempo per martellare una difesa già colpita, si spera, dagli azzurri", conclude la rosea a proposito dell'Italia che giocherà questa sera.

(Fonte: La Gazzetta dello Sport)

