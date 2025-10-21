Milan-Fiorentina ha regalato più spettacolo nel post partita, che in campo. Al termine della gara, vinta dai rossoneri, si è innescata una polemica per il rigore concesso sul contatto tra Parisi e Gimenez . Polemica che non accenna ad attenuarsi e che continua ad alimentare il dibattito tra addetti ai lavori e sui social.

Il fallo di Modric

Bergonzi ha sottolineato, prima di approfondire l'episodio da rigore, un fallo non fischiato dall'arbitro Marinelli: "Vi faccio vedere una situazione al minuto 27. Guardate l'intervento di Modric su Fazzini. Quando un calciatore con tanto carisma mette un po' in soggezione il direttore di gara... Il direttore di gara va lì e gli dice: stai tranquillo, stai calmo. Cerca di non fare questi interventi. Guardate che intervento ha fatto Modric: meritava sicuramente il cartellino giallo, l'arbitro glielo ha risparmiato. Qui meritava sicuramente l'ammonizione. Probabilmente uno dei primi falli di Modric in Italia".