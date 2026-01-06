FC Inter 1908
Bizzotto: “Zielinski? Ormai ha messo la freccia. Era la riserva di Mkhitaryan, oggi invece…”

Focus sul centrocampista polacco dell'Inter
Stefano Bizzotto ha sottolineato come per la prima volta nella sua storia l'Inter arrivi alla diciottesima giornata senza nemmeno un pareggio: "Questo è un buon viatico nell'era dei tre punti, come dimostra la classifica". Il telecronista della Rai si è espresso anche sull'ottimo momento di forma di Zielinski: "Ormai ha messo la freccia. Era la riserva di Mkhitaryan. Oggi è Mkhitaryan la riserva di Zielinski. Ha nel tiro dalla distanza la sua forza".

 

