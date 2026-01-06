Stefano Bizzotto ha sottolineato come per la prima volta nella sua storia l'Inter arrivi alla diciottesima giornata senza nemmeno un pareggio: "Questo è un buon viatico nell'era dei tre punti, come dimostra la classifica". Il telecronista della Rai si è espresso anche sull'ottimo momento di forma di Zielinski: "Ormai ha messo la freccia. Era la riserva di Mkhitaryan. Oggi è Mkhitaryan la riserva di Zielinski. Ha nel tiro dalla distanza la sua forza".