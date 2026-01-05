Mauro Bergonzi ha commentato la direzione di Guida nel posticipo tra Inter e Bologna. L'ex fischietto ha sottolineato la prova positiva dell'arbitro, contestato dai tifosi presenti a San Siro. "Ha arbitrato bene Guida. Insieme a Doveri è l'arbitro più esperto in Serie A, conta 215 gare. Si sono viste tutte, ieri. Ha arbitrato con esperienza e serenità, è stato aiutato dal fatto che non c'erano episodi dubbi. Questo favorisce molto la direzione di gara. Le ammonizioni sono tutte corrette", ha spiegato Bergonzi in diretta alla Nuova DS.
Bergonzi: "Vogliamo proprio trovare le pulci nella direzione di Guida? Manca un…"
Bergonzi: “Vogliamo proprio trovare le pulci nella direzione di Guida? Manca un…”
L'analisi della direzione di gara di Inter-Bologna
Manca un cartellino giallo—
"Vogliamo proprio trovare le pulci nella sua direzione di gara? Nel secondo tempo manca un'ammonizione a Heggem per un intervento con gamba alta su Barella. Gli va dritto sul piede. L'arbitro ha giustamente fischiato fallo, ci poteva stare anche un cartellino. Non ho altro da dire. In un momento in cui ci sono tante discussioni prendiamo questa direzione di gara, la mettiamo lì e le diamo un bel 7", ha concluso Bergonzi a proposito dell'operato di Guida in Inter-Bologna.
(Nuova DS)
