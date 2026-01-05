Mauro Bergonzi ha commentato la direzione di Guida nel posticipo tra Inter e Bologna. L'ex fischietto ha sottolineato la prova positiva dell'arbitro, contestato dai tifosi presenti a San Siro. "Ha arbitrato bene Guida. Insieme a Doveri è l'arbitro più esperto in Serie A, conta 215 gare. Si sono viste tutte, ieri. Ha arbitrato con esperienza e serenità, è stato aiutato dal fatto che non c'erano episodi dubbi. Questo favorisce molto la direzione di gara. Le ammonizioni sono tutte corrette", ha spiegato Bergonzi in diretta alla Nuova DS.