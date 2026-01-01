Grazie al guizzo di Lautaro Martinez, su assist di Pio Esposito, l'Inter è riuscita a battere 1-0 l'Atalanta e a conservare il primo posto, chiudendo così il 2025 in vetta alla classifica. Lautaro è in un grande momento di forma: sei gol nelle ultime sei e a segno in tutte le ultime quattro partite di fila.
Nella classifica dei migliori goleador del 2025 c'è Lautaro Martinez: il podio è lontano ma i numeri del Toro sono di grande valore
Ma come è andato Lautaro nel 2025? E il confronto con gli altri attaccanti top a livello europeo? Il Toro è nella top 10 dei migliori marcatori dell'anno solare, comprendendo anche le coppe nazionali e internazionali. I primi tre del podio sono molto lontani ma i numeri di Lautaro sono comunque di tutto rispetto.
