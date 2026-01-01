Grazie al guizzo di Lautaro Martinez, su assist di Pio Esposito, l'Inter è riuscita a battere 1-0 l'Atalanta e a conservare il primo posto, chiudendo così il 2025 in vetta alla classifica. Lautaro è in un grande momento di forma: sei gol nelle ultime sei e a segno in tutte le ultime quattro partite di fila.