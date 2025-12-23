FC Inter 1908
Ziliani condanna Allegri: “Dopo anni di sceneggiate indegne alla Juve è convinto di…”

Napoli Juventus Allegri
Il commento del giornalista
Redazione1908

Paolo Ziliani ha commentato la Supercoppa, che si sta giocando a Rihad. Focus sugli stadi semivuoti, sugli errori dal dischetto di rigore e su alcune sceneggiate a bordo campo. "Con la scusa di far conoscere la bellezza del nostro calcio ci esponiamo a figuracce bibliche: allenatori scaricatori di porto, campioni tenuti in panchina, rigori alla Fantozzi e risse da Bar Sport", ha sintetizzato il giornalista sportivo. Ziliani ha duramente condannato lo sfogo di Massimiliano Allegri: CONTINUA A LEGGERE.

