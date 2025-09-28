news
Capuano: “Juve, il percorso per Comolli è ancora lungo. I “tagli” alla fine sono stati…”
L'Assemblea degli azionisti della Juventus ha approvato il bilancio del club al 30 giugno 2025. La società ha chiuso l'esercizio con una perdita di 58,1 milioni di euro, in miglioramento di 141,1 milioni rispetto ai 199,2 milioni con cui aveva chiuso al 30 giugno 2024. Dopo Paolo Ziliani, anche Giovanni Capuano si è occupato di approfondire la lettura del bilancio bianconero, sottolineando come la strada sia ancora molto lunga prima di poter gioire.
La lettura di Capuano—
"Il bilancio chiuso a -58,1 milioni di euro, con aumento di capitale a completare i 110 messi a disposizione dalla proprietà, indica che i conti della Juventus migliorano ma il percorso per Comolli sarà ancora lungo. I “tagli” al monte ingaggi dello scorso anno alla fine sono stati di 18,7 milioni. Una sforbiciata, non oltre. Il resto viene principalmente dagli effetti benefici del ritorno in Champions League guadagnato la stagione precedente", ha sottolineato il giornalista sportivo.
