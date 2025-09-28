L'Assemblea degli azionisti della Juventus ha approvato il bilancio del club al 30 giugno 2025. La società ha chiuso l'esercizio con una perdita di 58,1 milioni di euro, in miglioramento di 141,1 milioni rispetto ai 199,2 milioni con cui aveva chiuso al 30 giugno 2024. Dopo Paolo Ziliani, anche Giovanni Capuano si è occupato di approfondire la lettura del bilancio bianconero, sottolineando come la strada sia ancora molto lunga prima di poter gioire.