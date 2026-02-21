L'Inter mantiene salda la posizione in vetta alla classifica di Serie A. I nerazzurri di Chivu hanno conquistato tre punti contro il Lecce dopo la sconfitta in Champions League contro il Bodo. E Cristian Chivu ha centrato un nuovo importante record sulla panchina dell'Inter. Come evidenziato nella trasmissione Vamos di Dazn, Chivu è l'allenatore che al debutto ha fatto più punti con l'Inter dopo 26 partite. I punti conquistati sono 64. Seguono Giovanni Invernizzi con 63 punti, José Mourinho con 60, Aldo Olivieri e Arpad Weisz con 59. Nella classifica degli allenatori al debutto con più punti in serie A è secondo solo a Carlo Carcano (65 punti).