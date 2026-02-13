Il fatto che nel nostro campionato di Serie A esistano figure che fanno da ponte tra i club e la classe arbitrale è frutto di un percorso riconosciuto e voluto da Figc e AIA. Per chi non lo sapesse - e pare siano in tanti a non saperlo - la Figc promuove da alcuni anni un corso didattico che si chiama "Dirigente addetto agli arbitri". Alcuni club (tra i quali anche l'Inter) si sono quindi dotati di questa figura professionale, che prende comunemente il nome di “Club Referee Manager” e che ha lo scopo preciso di educare tesserati e staff e aggiornare su interpretazioni e circolari. Un aiuto, per i calciatori, alla comprensione di un regolamento sempre in evoluzione.