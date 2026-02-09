Fulvio Zara, giornalista della Nuova Domenica Sportiva, ha scavato per trovare il segreto dell'Inter di Cristian Chivu, capolista e vincente anche contro il Sassuolo. Ecco in quali termini se ne è parlato nello studio della Rai: "Parlare dell'Inter capolista, schiacciasassi, della squadra in fuga solitaria, della squadra che ha il pieno controllo dei propri mezzi significa parlare soprattutto dell'Inter di Cristian Chivu. Significa parlare del suo lavoro e di come in così poco tempo sia riuscito a raggiungere quell'obiettivo straordinario che è la credibilità. Non bisogna mai dimenticare che Chivu arriva sulla panchina dell'Inter dopo 13 panchine a Parma. Un ragazzo di 45 che qualcuno ha voluto presentare all'Inter come uno stagista. Sorpresa, lo stagista oggi è diventato il boss dell'Inter. Chivu non ha il fascino magnetico di Mourinho, Chivu non ha il furore agonistico di Conte, non ha le conoscenze calcistiche di Spalletti, non ha nemmeno quell'idea di calcio che abbaglia che ha Fabregas. Però ha un po' di tutti loro. Chivu non ha fatto la rivoluzione, l'ha assecondata. Chivu non ha stravolto l'Inter, l'ha corretta. Chivu in qualche modo non ha ribaltato la casa di Inzaghi, ha semplicemente aperto un paio di finestre e ha fatto passare un po' d'aria. E l'Inter è cambiata".