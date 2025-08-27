Petar Sucic ai suoi tifosi a San Siro con una prestazione egregia. L' Inter ha stracciato il Torino nella prima giornata di campionato e per il centrocampista croato è stata un'ottima occasione per presentarsi. Nessuna paura, nessun timore. Per esempio - scrive Rivista Undici - "quando nei primi minuti ha spedito la palla in curva con un tiro sì potente ma piuttosto impreciso. In tribuna qualcuno ha esclamato: «Quel tiro Barella o Mkhitarian non se lo sarebbero mai presi». Ok, affermazione esagerata, ma se il sottotesto significa “Il ragazzo non trema per nulla” allora diventa condivisibile. Poter contare su qualcuno che calcia da fuori fornisce poi una soluzione ulteriore, specie quando si affrontano sistemi difensivi chiusi con il lucchetto. Carattere, coraggio e tante idee: alla Scala del calcio, Sucic si è presentato con lo smoking".

Rivista Undici ha esaltato la prestazione del centrocampista croato: "Sucic ci ha messo tanto del suo, lavorando spesso su Biraghi in fase di non possesso, gestendo ogni manovra al meglio quando aveva il pallone. Per diversi tratti della partita si è scambiato la posizione con Barella, cominciando a costruire davanti alla difesa e lasciando al compagno la posizione di mezzala. Un ulteriore segnale di duttilità per un 8, di numero e ruolo, che può anche diventare un 10, giocando all’occorrenza dietro la punta insieme a Lautaro Martinez. Entrambe le soluzioni, Sucic regista e trequartista, sono state provate da Chivu spesso nel precampionato e nel CWC". E poi ancora: "Per capire che tipo di centrocampista è il croato, e quanto si possa adattare al sistema nerazzurro, bisogna andare a qualche minuto prima, a un pallone arpionato sull’esterno dopo una perfetta scalata a coprire Dumfries. È proprio l’applicazione tattica, soprattutto in fase di non possesso, l’aspetto più sorprendente della sua grande prestazione".