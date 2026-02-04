Noa Lang ha parlato del suo rapporto con Antonio Conte : "Come posso dirlo in modo normale… non è andata bene con l'allenatore, lasciamo perdere. So che in Olanda spesso si pensa che sia colpa mia, ma un giorno si saprà tutto".

Questo è uno dei motivi che lo hanno portato a dire addio dopo 6 mesi al Napoli per andare in prestito al Galatasaray. "Inizialmente volevo combattere, pensavo di restare ma in estate ci sono i Mondiali. Quindi questa decisione di andare a giocare in Turchia è stata presa principalmente per questo. Io mi trovavo bene nel gruppo, mi allenavo bene ogni giorno, però quando giocavo si parlava male di me a mio avviso ingiustamente. Per quanto riguarda lo stile di gioco, me la cavavo bene, almeno credo. Bisogna essere trattati in modo equo e io non penso accadesse", ha spiegato a Espn il giocatore olandese.