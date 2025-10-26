Serse Cosmi è intervenuto a Sportmediaset XXL per commentare la partita giocata ieri tra Napoli e Inter. L'allenatore ha naturalmente espresso la sua opinione sull'episodio chiave della moviola del match: "Su Di Lorenzo non è rigore, è abbastanza evidente. Credo che anche i tifosi napoletani onesti non abbiano dubbi nel riconoscere che questo è un rigore che non ci stava. Tra un po' chiameranno al Var anche il custode: alza la mano e dice guarda secondo me è rigore. Non va bene così, con questo sono d'accordo con Marotta. Devono dare una linea guida. In generale si vedono dei rigori assurdi".