Serse Cosmi è intervenuto a Sportmediaset XXL per commentare la partita giocata ieri tra Napoli e Inter. L'allenatore ha naturalmente espresso la sua opinione sull'episodio chiave della moviola del match: "Su Di Lorenzo non è rigore, è abbastanza evidente. Credo che anche i tifosi napoletani onesti non abbiano dubbi nel riconoscere che questo è un rigore che non ci stava. Tra un po' chiameranno al Var anche il custode: alza la mano e dice guarda secondo me è rigore. Non va bene così, con questo sono d'accordo con Marotta. Devono dare una linea guida. In generale si vedono dei rigori assurdi".
Cosmi: “Rigore? Non va bene così, sono d’accordo con Marotta. Tra un po’ al Var chiameranno…”
La riflessione dell'allenatore che concorda pienamente con Marotta e che elogia la lezione di Cristian Chivu
L'omaggio a Chivu—
"Chivu che mi sta non meravigliando, mi convince sempre più. Ovviamente il valore di un allenatore lo vedi dal campo e dai risultati e per quelli bisognerà ancora aspettare. L'Inter non è decisamente ancora quella che lui vorrebbe. Lui è di una categoria sopra gli altri, ieri ha dato una lezione a tutti", ha concluso Serse Cosmi sottolineando l'atteggiamento esemplare del tecnico dell'Inter nel post partita di ieri.
