Paolo Ziliani ha scelto toni molto duri nel commentare le dichiarazioni di Antonio Conte dopo la sconfitta con il Psv in Champions League. Ecco che cosa ha detto Conte nel post partita: "C'è delusione, però quando capitano queste situazioni non capitano mai per caso. Noi dovremmo essere bravi a invertire quella tendenza che per certi versi alcune volte mi ha fatto impazzire. Lo scorso anno abbiamo vinto un campionato incredibile, avendo pochissimi giocatori e con tanti che sono andati oltre i propri limiti. C'era grande compattezza, quest'anno giocare la competizione europea e con tante partite abbiamo inserito 9 giocatori nuovi. Noi siamo stati obbligati a inserire 9 teste in più che non è mai facile in uno spogliatoio, abbiamo inserito troppi nuovi giocatori e ci vuole tempo".
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 news Ziliani su Conte: “Assurdo, nel Napoli c’è un giocatore che considera come Eriksen all’Inter”
news
Ziliani su Conte: “Assurdo, nel Napoli c’è un giocatore che considera come Eriksen all’Inter”
Il commento critico del giornalista sportivo alle esternazioni del tecnico del Napoli
Il "nuovo" Eriksen—
Antonio Conte ha parlato delle difficoltà di integrare nella rosa i nuovi acquisti e dell'equilibrio difficile da gestire a centrocampo. Il giornalista sportivo ha analizzato le sue dichiarazioni, rispondendo punto su punto. Nel non detto di Antonio Conte è spuntato anche un possibile caso con un giocatore del Napoli: LEGGI L'ARTICOLO COMPLETO. Paolo Ziliani ha sintetizzato la questione spiegando che il tecnico, per questo giocatore, avrebbe la stessa considerazione che aveva per Eriksen ai tempi dell'Inter.
© RIPRODUZIONE RISERVATA