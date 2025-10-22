Paolo Ziliani ha scelto toni molto duri nel commentare le dichiarazioni di Antonio Conte dopo la sconfitta con il Psv in Champions League. Ecco che cosa ha detto Conte nel post partita: "C'è delusione, però quando capitano queste situazioni non capitano mai per caso. Noi dovremmo essere bravi a invertire quella tendenza che per certi versi alcune volte mi ha fatto impazzire. Lo scorso anno abbiamo vinto un campionato incredibile, avendo pochissimi giocatori e con tanti che sono andati oltre i propri limiti. C'era grande compattezza, quest'anno giocare la competizione europea e con tante partite abbiamo inserito 9 giocatori nuovi. Noi siamo stati obbligati a inserire 9 teste in più che non è mai facile in uno spogliatoio, abbiamo inserito troppi nuovi giocatori e ci vuole tempo".