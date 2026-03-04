Tancredi Palmeri non ha dubbi. L'atteggiamento di Alessandro Bastoni, in Como-Inter è stato "ammirabile". Il giornalista sportivo ha spiegato perché: "Tutto il Sinigaglia lo ha fischiato per 90 minuti. Ottimi recuperi, ha sempre tenuto la barra dritta. Si è caricato ad un certo punto contro l'intero stadio, con un dribbling. Ci vogliono le palle per fare una cosa del genere. Forse dovrebbe fare training con Materazzi, che era il più bersagliato negli stadi. Dopo Lecce è la stessa cosa per Bastoni. Forse sarà sempre così, ma lui se l'è cavata molto bene".