Dopo il pareggio con l'Atalanta l'Inter volta pagina e si concentra sulla prossima sfida di campionato, quella in programma domenica contro la Fiorentina. Messa da parte - per forza di cose - l'amarezza per gli episodi che hanno appesantito la gara giocata a San Siro contro i bergamaschi, l'Inter è tornata a pensare al campo. Come raccolto da FCINTER1908, oggi hanno lavorato a parte Lautaro Martinez, Henrik Mkhitaryan, Alessandro Bastoni e Hakan Calhanoglu. Per quanto riguarda le condizioni del Capitano, ad oggi sembra difficile che possa far parte della spedizione che affronterà i Viola.