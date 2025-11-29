FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 news gossip e curiosita Adriano: “Certo che ci sono i calciatori gay ma…”

news

Adriano: “Certo che ci sono i calciatori gay ma…”

Adriano: “Certo che ci sono i calciatori gay ma…” - immagine 1
L'ex giocatore dell'Inter ha toccato un argomento che nel calcio è ancora tabù: "Ci sono calciatori gay assolutamente"
Redazione1908

Il calcio, tradizionalmente è caratterizzato da un ambiente fortemente maschile e competitivo, tratta ancora come tabù qualsiasi argomento legato alla sessualità dei suoi atleti. Durante l'All-Star Game di Maceió, l'ex giocatore dell'Inter, Adriano, ha affrontato il tema omosessualità nel calcio: CONTINUA A LEGGERE

Leggi anche
Bisseck compie 25 anni: l’Inter gli fa gli auguri così
Social, Caressa e il dissing con Lele Adani: “Ha stufato. Non abbiamo…”

© RIPRODUZIONE RISERVATA