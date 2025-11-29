Oggi è il compleanno di Yann Bisseck e l'Inter gli fa gli auguri con un comunicato pubblicato sul proprio sito:
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 news gossip e curiosita Bisseck compie 25 anni: l’Inter gli fa gli auguri così
news
Bisseck compie 25 anni: l’Inter gli fa gli auguri così
Oggi è il compleanno di Yann Bisseck e l'Inter gli fa gli auguri con un comunicato pubblicato sul proprio sito
"Buon compleanno, Yann Bisseck! Oggi il difensore nerazzurro compie 25 anni. Arrivato nell'estate del 2023 all’Inter, celebra il suo terzo compleanno da giocatore interista.
Nel suo percorso in maglia nerazzurra ha dato un contributo prezioso alla conquista dello Scudetto della Seconda Stella, impreziosito da 2 gol, oltre al successo in Supercoppa Italiana.
In questa stagione ha collezionato complessivamente 7 presenze tra Serie A e UEFA Champions League. Al difensore dell’Inter i migliori auguri da parte del Club e di tutti i tifosi!"
© RIPRODUZIONE RISERVATA