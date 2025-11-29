Bisseck compie 25 anni: l’Inter gli fa gli auguri così

Oggi è il compleanno di Yann Bisseck e l'Inter gli fa gli auguri con un comunicato pubblicato sul proprio sito

Oggi è il compleanno di Yann Bisseck e l'Inter gli fa gli auguri con un comunicato pubblicato sul proprio sito:

Nel suo percorso in maglia nerazzurra ha dato un contributo prezioso alla conquista dello Scudetto della Seconda Stella, impreziosito da 2 gol, oltre al successo in Supercoppa Italiana.

In questa stagione ha collezionato complessivamente 7 presenze tra Serie A e UEFA Champions League. Al difensore dell’Inter i migliori auguri da parte del Club e di tutti i tifosi!"