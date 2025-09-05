Da sempre per Alessia Marcuzzi la cosa più importante è l'equilibrio della sua famiglia allargata. Due figli da due uomini diversi e un rapporto splendido con le rispettive mogli. È così anche con Gaia Lucariello, moglie di Simone Inzaghi. La conduttrice tv ne ha parlato in maniera approfondita ai microfoni di Grazia: LEGGI L'ARTICOLO COMPLETO. In passato è capitato anche che facessero tutti le vacanze insieme. E per quanto riguarda Tommaso, il figlio che Alessia ha avuto con Inzaghi, la conduttrice ha raccontato la sua felicità per alcune novità.