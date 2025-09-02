Alla fine l'Inter ha accettato la proposta dell'Olympique Marsiglia e ha deciso di cedere Benjamin Pavard.
Pavard, addio sereno o rancori con l’Inter? La moglie commenta così la cessione
Alla fine l'Inter ha accettato la proposta dell'Olympique Marsiglia e ha deciso di cedere Benjamin Pavard proprio sul gong
Anche se si vociferava su una sua cessione da diverso tempo, gli interisti sono stati spiazzati da un addio arrivato in extremis, quando il club nerazzurro è riuscito ad acquistare dal City Akanji. Il giocatore ha commentato con un post il suo trasferimento al Marsiglia e la moglie, Kleofina, ha salutato così il club nerazzurro: CONTINUA A LEGGERE
