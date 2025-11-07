FC Inter 1908
Bastoni, disavventura durante Inter-Kairat: 5 ladri nella sua villa, cosa hanno rubato

news

Bastoni, disavventura durante Inter-Kairat: 5 ladri nella sua villa, cosa hanno rubato

Bastoni, disavventura durante Inter-Kairat: 5 ladri nella sua villa, cosa hanno rubato - immagine 1
Mentre il difensore dell'Inter era impegnato nella partita contro il Kairat, infatti, alcuni ladri hanno fatto irruzione nella sua villa
Redazione1908

Disavventura extracampo per Alessandro Bastoni. Mentre il difensore dell'Inter era impegnato nella partita di Champions League contro il Kairat Almaty, infatti, alcuni ladri hanno fatto irruzione nella sua villa a Castelli Calepio, un paese di 10mila abitanti sul Lago d'Iseo, in provincia di Bergamo: CONTINUA A LEGGERE. 

