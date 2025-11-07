Disavventura extracampo per Alessandro Bastoni. Mentre il difensore dell'Inter era impegnato nella partita di Champions League contro il Kairat Almaty, infatti, alcuni ladri hanno fatto irruzione nella sua villa a Castelli Calepio, un paese di 10mila abitanti sul Lago d'Iseo, in provincia di Bergamo: CONTINUA A LEGGERE.
Bastoni, disavventura durante Inter-Kairat: 5 ladri nella sua villa, cosa hanno rubato
