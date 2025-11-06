Il premio EA SPORTS FC Player Of The Month di ottobre è stato assegnato al calciatore del Napoli Frank Zambo Anguissa. La consegna del trofeo avverrà nel pre-partita di Napoli-Atalanta, in programma sabato 22 novembre 2025 alle ore 20.45 allo stadio “Diego Armando Maradona” di Napoli.
Player of the Month di ottobre ad Anguissa, battuto tra gli altri Calhanoglu
I voti dei tifosi online combinati con i dati statistici individuali, hanno decretato come vincitore Frank Zambo Anguissa, che ha superato campioni del calibro di Bonazzoli (Cremonese), Calhanoglu (Inter), Cambiaghi (Bologna), Caprile (Cagliari), Leao (Milan).
La sestina era stata selezionata tenendo conto delle analisi evolute di Kama Sport, realizzate a partire dai dati tracking registrati con il sistema Hawk-Eye. Il sistema di rating considera non soltanto i dati statistici e gli eventi tecnici, ma anche i dati posizionali. Ciò permette di analizzare aspetti cruciali come il movimento senza palla e dunque i movimenti ottimali, le scelte di gioco, il contributo all’efficienza tecnica e fisica della squadra, che permettono una valutazione oggettiva e qualitativa della prestazione. Per il calcolo finale sono state considerate le giornate dalla 6ª alla 9ª della Serie A Enilive 2025/2026.
“Se c’è un giocatore che in questo momento incarna il concetto di “box to box player” quello è certamente Frank Zambo Anguissa - ha dichiarato l’Amministratore Delegato di Lega Calcio Serie A Luigi De Siervo -. L’intensità in fase difensiva, la potenza fisica strabordante e l’innata capacità di inserimento in area avversaria l’hanno reso un elemento fondamentale nei successi del Napoli di questi anni. Grazie ai 3 gol determinanti messi a segno a ottobre Anguissa bissa il successo come miglior calciatore del mese conquistato lo scorso gennaio e permette agli azzurri di allungare nella classifica dei Club con più elementi premiati con il Player Of The Month, arrivando a quota 12 in 7 stagioni”.
