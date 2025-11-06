Maxi Lopez ha salvato, tanti anni fa, Mauro Icardi. È ciò che si evince dall'incredibile racconto di Gonzalo Bergessio, ex giocatore del Catania, ai microfoni di Más de una Copa. Ai tempi Bergessio era compagno di squadra di Maxi Lopez. Si scriveva in quegli anni la fine di un triangolo complicato con Wanda, che si era separata da Maxi e che aveva iniziato una nuova relazione con Mauro Icardi.